Delineato il quadro delle semifinali del torneo WTA Abu Dhabi 2021, prima uscita stagionale per il mondo del tennis femminile. In un sol colpo il torneo degli Emirati Arabi Uniti perde le prime due teste di serie in tabellone, Sofia Kenin ed Elina Svitolina. L’americana, numero 4 al mondo, è andata incontro ad una vera e propria debacle, sciogliendosi come neve al sole al cospetto di Maria Sakkari, che esce dal campo a braccia alzate con il risultato di 2-6 6-2 6-0. La Kenin è partita forte, controllando la partita nei primi trenta minuti e confermando la sua tendenza positiva con la greca, ma dal break subito nel sesto gioco del quarto set non si è più ripresa, con la numero 22 delle classifiche mondiali che ha poi dominato in lungo ed in largo. L’avversaria della Sakkari nel penultimo atto sarà Aryna Sabalenka, capace di superare Elena Rybakina per 6-4 4-6 6-3 in una partita combattuta. La numero 10 al mondo fa così proseguire la sua striscia positiva, adesso di tredici successi: dopo aver vinto il torneo di Ostrava, Sabalenka vuole continuare ad alzare trofei avendo adesso i favori del pronostico. E, come si dice, non c’è due senza tre.