Pronostici rispettati ed è la n.1 del mondo Ashleigh Barty ad aggiudicarsi il WTA500 di Adelaide I. Sul cemento di casa l’australiana ha sconfitto per 6-3 6-2 in maniera netta la kazaka Elena Rybakina (n.14 del ranking). Una partita senza storia, comandata in lungo e in largo da Barty che così incamera il proprio primo titolo nel 2022.

Nel primo set l’equilibrio permane fino al sesto gioco. La padrona di casa è abile a salvare due palle-break a Rybakina e punisce la kazaka nel gioco successivo, strappandole il servizio. Un break decisivo per le sorti del parziale vinto dalla n.1 WTA per 6-3, senza concedere neanche un quindici nell’ultimo turno al servizio.

Ad

Nel secondo set Barty batte il ferro finché è caldo e Rybakina viene letteralmente tramortita. Arrivano infatti due break in rapida successione in favore dell’australiana che va sul 4-0. Match in ghiaccio e l’aussie, badando essenzialmente ai propri turni in battuta, fa calare il sipario sul 6-2.

WTA, Adelaide Bronzetti rimonta Bondarenko: entra nel tabellone principale! 03/01/2022 A 07:45

Un incontro nel quale entrambe le giocatrici hanno messo a segno 6 ace, ma in cui l’australiana è stata letale in risposta contro la seconda di servizio della n.14 del ranking: il 50% dei punti vinti in questo fondamentale.

Papà Djokovic: "Novak vittima politica, lo sport non c'entra"

ATP Cup Shapovalov regala il primo punto alla Spagna: sconfitto Carreno Busta 16 MINUTI FA