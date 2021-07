Si è fermata ai quarti l’avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Belgrado. L’azzurra si è dovuta arrendere in due set, 1-6, 4-6, all'olandese Arantxa Rus, che ora dovrà vedersela in semifinale con la veterana teutonica Andrea Petkovic. L’incontro ha visto la portacolori del Bel Paese soffrire particolarmente al servizio, mentre l’avversaria è stata decisamente cinica sulle palle break. Nel primo set, sostanzialmente, Trevisan non è stata capace di tenere testa a una Rus apparsa sin da subito in grande serata.

Diverso, invece, è stato il discorso nel secondo set. Trevisan, infatti, ha avuto due palle break per impattare l’incontro sul 3-3, ma non è riuscita a sfruttarle. Martina, successivamente, si è riavvicinata all’avversaria anche sul 4-5. Rus, però, è riuscita a respingere anche l’ultimo assalto dell’azzurra e si è, dunque, aggiudicata il match.





ATP, Atlanta, GA Sinner subito fuori: O'Connell si impone in 2 set 10 ORE FA

Trevisan in esclusiva: "C'è rammarico, non rimorsi"

ATP, Kitzbühel Mager ko ai quarti: vince ancora Daniel Altmaier 15 ORE FA