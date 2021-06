Camila Giorgi batte in maniera netta Giulia Gatto-Monticone (n.174 del ranking) nel derby tricolore del primo turno sull’erba di Birmingham. La n.76 del ranking conferma la sua grande adattabilità all’erba, gestendo con grande autorevolezza il match e facendo calare il sipario sullo score di 6-3 6-0 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Nel primo set le traiettorie piatte di Camila fanno fin da subito la differenza. La palla della marchigiana schizza letteralmente sull’erba e Gatto-Monticone fatica a trovare le contromisure. Il doppio break si tramuta in realtà puntualmente (4-0). Giorgi si concede un piccolo passaggio a vuto nel quinto game, perdendo il turno al servizio, ma è solo un incidente di percorso che non le impedisce di far calare il sipario sul 6-3 nella frazione.

Nel secondo set la n.1 d’Italia dilaga letteralmente. La velocità di palla tra le due italiane è troppo marcata e Camila ha vita facile, nei turni in battuta di Gatto-Monticone. La n.76 WTA salva due palle break nel 2° gioco e poi prende letteralmente in largo, concludendo su un chiaro 6-0. Giorgi, alla fine della fiera, può contare su 7 ace, l’83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 60% dei quindici conquistati con la seconda. Buona la resa in risposta, tenuto conto del 50% dei punti ottenuti, alla prima dell’altra azzurra.

Giorgi, che bellezza il rovescio lungolinea

