Si ferma ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al WTA di Birmingham. La tennista azzurra si è arresa a Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-3 6-2. La tennista brasiliana classe 1996 sta confermando il miglior momento della carriera, che non a caso coincide con il best ranking di n°32 della WTA e con il titolo vinto la settimana scorsa sull’erba di Nottingham contro Alison Riske.

Un peccato, comunque, per la Giorgi, che aveva iniziato forte la partita e subito sopra di un break. Dal 3-0 avanti però la Giorgi ha subito un parzialone di 7 game consecutivi a favore della brasiliana, semplicemente più solida e più in palla di Camila questo pomeriggio. Haddad Maia accede così alla semifinale contro Simona Halep. Per Giorgi invece sfuma un’occasione importante. La vittoria oggi sarebbe valsa all’azzurra il nuovo best ranking da lunedì – 25 WTA – ma soprattutto il traguardo del 400esimo successo in carriera a livello di tour maggiore. Obiettivi che la Giorgi dovrà evidentemente spostare a Eastbourne, dove è regolarmente iscritta come ultimo torneo di preparazione prima dell’appuntamento clou di Wimbledon.

