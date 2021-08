Camila Giorgi non vuole smettere di stupire. Dopo il successo convincente contro l’ex numero 1 del mondo Petra Kvitova , l’azzurra va all’assalto della prima semifinale in carriera in un torneo WTA Masters 1000. Sulla strada verso questo traguardo trova la giovane promessa del tennis americano Cori Gauff, decisamente più riposata rispetto alla marchigiana visto che è giunta a questo punto dopo il 5-0 e ritiro contro la russa Potapova e la vittoria a tavolino contro la britannica Johanna Konta. Per Camila, reduce dai quarti di finale a Tokyo 2020, si tratterà del 4° quarto di finale della stagione e del terzo negli ultimi cinque tornei disputati. Scopriamo insieme quando e dove vedere la partita.

Giorgi-Gauff in diretta tv su Supertennis

Il match valido per i quarti di finale del WTA Montreal 2021 Giorgi-Gauff andrà in scena nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 alle ore 1:00 italiane in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), oltre che in diretta streaming sul sito di Supertennis.

Giorgi-Gauff, i precedenti

Quello che andrà in scena nella notte italiana, sarà il secondo incrocio fra Camila e Coco. Nell’unico precedente tra le due tenniste, a spuntarla fu l’americana in due set lo scorso giugno negli ottavi sulla terra del WTA di Parma.

Giorgi-Gauff: informazioni

Data, orario e luogo: sabato 14 agosto 2021, Montreal, campo Centrale, (ore 1:00 italiane)

