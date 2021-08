Il quarto turno del torneo WTA Montreal 2021 di tennis ha visto il successo di Camila Giorgi, che nella notte italiana ha battuto la numero 15 del seeding, la statunitense Cori Gauff, e nella prossima notte italiana sfiderà per un posto in finale l’altra statunitense Jessica Pegula. L’azzurra e la statunitense hanno parlato al sito ufficiale della WTA.

Così Camila Giorgi: “Penso che sia stata una grande partita e di essere stata molto consistente in un incontro di alto livello. Penso che sia la prima volta che non ho interruzioni: gioco molti tornei quest’anno senza fermarmi, quindi penso che questa sia la chiave. Non ho avuto questa fortuna gli altri anni, ho sempre avuto qualche problema fisico, o infortunio o qualcosa del genere. Quindi ora penso che sto davvero facendo il mio gioco“.

Parla dell’azzurra anche la sua prossima avversaria, la statunitense Jessica Pegula: “E’ sempre dura. Ci prova e basta, non si tira indietro. Non mi dispiace giocare con una tennista del genere. Penso che il mio gioco possa essere competitivo contro di lei, ma penso che dovrò iniziare a chiudere un po’ più velocemente queste partite“.

