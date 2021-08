Camila Giorgi ha completato la sua settimana da sogno sul cemento canadese e ha vinto il WTA 1000 di Montreal . La marchigiana si è inventata un’autentica magia in terra nordamericana, rendendosi protagonista di una cavalcata magistrale che l’ha vista trionfare contro tante stelle del circuito internazionale. In finale ha travolto la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del mondo incapace di tenere testa contro la nostra portacolori.

La 29enne è così diventata la seconda italiana a imporsi in un torneo di questo livello, a sette anni di distanza dall’affermazione di Flavia Pennetta a Indian Wells. La nostra portacolori era visibilmente commossa dopo la partita, tratteneva a fatica le lacrime e nelle dichiarazioni rilasciate dopo la partita ha manifestato tutta la sua gioia. Camila Giorgi è stata brava a esprimersi in lingua francese, l’idioma di casa a Montreal, dando segno di grandissima professionalità.

La nuova numero 34 del ranking WTA ha dichiarato: “Una settimana incredibile, sono tanto contenta di avere vinto (trattiene le lacrime, ndr.). Sono molto felice, davvero non so che dire. Il momento per l’Italia è fantastico, siamo una squadra fantastica. Ringrazio tutti per questa settimana incredibile. Sono molto felice per questo titolo qui, ringrazio mio papà, mia mamma e chi mi sopporta”.

