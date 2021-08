Camila Giorgi si conferma in un buon stato di forma dopo l’ottimo cammino nel torneo olimpico di Tokyo (stoppato ai quarti dall’ucraina Elina Svitolina) e supera abbastanza agevolmente il primo turno al WTA 1000 di Montreal, regolando con il punteggio di 6-3 7-5 l’ostica belga Elise Mertens (testa di serie n° 9) in un’ora e 32 minuti di gioco. La marchigiana se la vedrà ai sedicesimi di finale con l’argentina Nadia Podoroska, semifinalista al Roland Garros 2020.

La cronaca del match

Buona partenza in apertura di primo set per Giorgi che, dopo aver dovuto salvare tre palle break consecutive nel terzo game, riesce a strappare il servizio alla belga a 15 involandosi sul 3-1 e prendendo il comando delle operazioni nel primo parziale. L’azzurra si presenta sul 5-3 con la possibilità di servire per il primo set e, nonostante qualche patema di troppo (3 set point annullati consecutivamente), tiene la battuta ai vantaggi portandosi avanti nel punteggio.

Turni di servizio dominanti nei primi cinque giochi del secondo set, poi la 29enne marchigiana soffre e annulla una palla break cruciale pareggiando i conti sul 3-3. Giorgi va in difficoltà anche nel turno di battuta successivo, annullando questa volta tre break point e mettendo sotto pressione la n.16 al mondo. Mertens va infatti in cortocircuito al servizio e subisce due break di seguito a 15: Giorgi spreca la prima chance di servire per il match sul 5-4, ma non la seconda, chiudendo i conti sul 7-5 con un turno tenuto a 0.

Degna di nota dal punto di vista statistico la differenza tra le due giocatrici nella conversione dei break point a disposizione. Giorgi vanta infatti un fantastico 3/3, mentre Mertens si è procurata addirittura 9 palle break sfruttandone appena una.

