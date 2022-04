Iga Swiatek si prende una pausa. La tennista polacca, fresca anche di titolo di nuova n°1 del mondo (posizione che avrebbe conquistato a prescindere dal ritiro della Barty grazie al successo a Miami), si prende una pausa. Dopo 3 vittorie consecutive negli ultimi tre tornei disputati, l’ultima con il WTA 1000 di Miami in finale sull’amica Naomi Osaka . La tennista polacca, fresca anche di titolo di nuova n°1 del mondo (posizione che avrebbe conquistato a prescindere dal ritiro della Barty grazie al successo a Miami), si prende una pausa.

Swiatek ha infatti comunicato che non parteciperà al WTA 500 di Charleston, al via da settimana prossima. Ufficialmente è un problema al braccio quello della tennista polacca, che ha dichiarato: “Speravo di poter iniziare la stagione sulla terra a Charleston, ma sfortunatamente dovrò aspettare per giocare questo torneo con grande tradizione. Spero di rivedervi nel 2023”. Nulla però di preoccupante per la Swiatek, che a Miami è apparsa dominante e che appunto, dopo una striscia invidiabile di 3 vittorie consecutive negli ultimi 3 eventi disputati, si prende una piccola pausa. Rivedremo la n°1 del mondo probabilmente a Stoccarda, per un indoor su terra a partire dal 18 aprile molto amato dalle tenniste e solitamente frequentato da tutte l’elite della racchetta femminile.

