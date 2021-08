Si è delineato il quadro delle semifinale nel WTA 1000 di Cincinnati. Prosegue il cammino della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che ha superato in due set la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-2 6-4 in una sfida che sembrava poter essere più equilibrata alla vigilia.

In semifinale Barty se la vedrà con la tedesca Angelique Kerber, rinata sul cemento americano dopo un periodo davvero difficile e con pochissimi risultati positivi. L’ex numero uno del mondo ha sfruttato il ritiro sul 3-3 del secondo set della ceca Petra Kvitova (sofferente allo stomaco da giorni), ma era comunque avanti nel match dopo aver vinto la prima frazione per 6-4.

A salvare la Repubblica Ceca da una giornata nera ci ha pensato Karolina Pliskova. Anche in questo caso ci si è messo di mezzo un ritiro, quello della spagnola Paula Badosa, che ha dato forfait ad inizio secondo set, ma con Pliskova che conduceva nel match per 7-5 2-0. In semifinale la numero quattro del mondo se la vedrà con la svizzera Jil Belen Teichmann, grande sorpresa del torneo, che si è imposta nel derby elvetico con la connazionale Belinda Bencic per 6-3 6-2.

RISULTATI QUARTI DI FINALE WTA CINCINNATI 2021

Barty (Aus) b. Krejcikova (Cze) 6-2 6-4

Kerber (Ger) b. Kvitova (Cze) 6-4 3-3 ret.

Teichmann (Sui) b. Bencic (Sui) 6-3 6-2

Pliskova (Cze) b. Badosa 7-5 2-0 ret.

