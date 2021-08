Non riesce il back-to-back a Camila Giorgi, sfortunata nel sorteggio e questa volta sconfitta da Jessica Pegula. L’americana, tosta semifinalista giusto qualche giorno fa nel WTA 1000 di Montreal, si prende l’immediata rivincita nel 1° turno del WTA 1000 di Cincinnati, schiantando la Giorgi con un netto 6-2 6-2.

L’Italia perde dunque subito entrambe le protagonista del tabellone femminile. Oltre a Camila Giorgi infatti si è arresa piuttosto nettamente anche Jasmine Paolini. L’azzurra è uscita sconfitta per 6-3 6-2 dal match con Veronika Kudermetova. Più forte la russa e più in forma in questo momento. Dal punto di vista della WTA dunque, l’avventura italiana a Cincinnati è già terminata.

WTA, Montreal Tokyo-Montreal, Giorgi da (top)10: sarà la vera svolta? 16/08/2021 A 06:07

CAMILA GIORGI SI ARRENDE AI QUARTI CON SVITOLINA: IL MATCH IN 90''

WTA, Montreal Giorgi da sogno! Batte Pliskova e vince il primo 1000 15/08/2021 A 17:09