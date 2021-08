Camila Giorgi ha accettato lo special exempt e sarà al via del WTA 1000 di Cincinnati di tennis, evento combinato con il torneo ATP Masters 1000 che oggi ha visto scattare il tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra domani, giornata in cui si completerà il primo turno e scatterà il secondo, sfiderà la statunitense Jessica Pegula, battuta in semifinale sabato scorso a Montreal, nel WTA 1000 poi vinto dall’azzurra.

A Sky Sport, inoltre, l’azzurra ha commentato la vittoria nel National Bank Open: "È una delle giornate più belle, perché ho espresso un tennis bellissimo questa settimana, con tutte partite complicate e di altissimo livello. Secondo me è stata una prova importantissima e fondamentale. Sono veramente felice che sia capitato questa settimana anche perché giocare in uno stadio di nuovo con il pubblico è stato fantastico, è completamente un’altra cosa".

La tennista nativa di Macerata ha parlato del suo momento positivo: "Mi hanno supportato in una maniera bellissima. Sicuramente è fondamentale anche per la mia carriera, perché adesso è un ranking diverso, che è quello cercavo. Avevo bisogno di continuità, quindi sono solamente felice".

