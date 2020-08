Non si giocherà la finale femminile del WTA Premier 5 di Cincinnati. Naomi Osaka, infatti, ha deciso di rinunciare all’ultimo atto a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Con il forfait della giapponese, è dunque Victoria Azarenka a fregiarsi del titolo di campionessa del torneo che, per quest’anno, si è giocato a New York, in quel di Flushing Meadows.