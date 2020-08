Sakkari elimina Serena Williams, ai quarti Osaka e Azarenka

Dal nostro partner OAsport.it

Ottavi di finale che vanno in archivio nel WTA di Cincinnati 2020. Nell’insolita sede di New York il tabellone femminile ha riservato non poche emozioni e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Si parte dalla fine, ovvero dall’ultimo match andato in scena sul cemento americano, vale a dire il confronto tra l’ex n.1 del mondo Serena Williams (attuale n.9 WTA) e la greca Maria Sakkari (n.21 del ranking).

Un match dall’esito imprevedibile, con Williams avanti nello score 7-5 5-3 e pronta a chiudere la sfida in proprio favore sul suo servizio. In quel momento qualcosa si è spento nel gioco di Serena che in modo insolito si è fatta rimontare, perdendo la frazione al tie-break 7-5. Il terzo set è stato una specie di calvario per la campionessa statunitense, calata fisicamente e mentalmente alla distanza. L’ellenica, infatti, ha concluso sul 6-1 e nel prossimo turno dovrà affrontare la testa di serie n.8 del seeding Johanna Konta. La britannica si è imposta contro la russa Vera Zvonareva (n.270 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, confermando i favori del pronostico.

Poche sorprese anche negli incontri con protagoniste la belga Elise Mertens e l’estone Anett Kontaveit: Mertens (n.22 del ranking) ha sconfitto nettamente per 6-2 6-3 l’altra russa Veronika Kudermetova (n.41 del mondo), mentre Kontaveit ha battuto la ceca Marie Bouzkova (n.48 WTA) per 6-3 6-3. La belga, dunque, nei quarti di finale affronterà una sorprendente Jessica Pegula (n.83 del mondo), capace di imporsi contro la ben più quotata bielorussa Aryna Sabalenka (n.11 del ranking) con il punteggio di 6-2 2-6 6-3. Per quanto concerne invece l’estone, sulla sua strada ci sarà l’ostacolo Naomi Osaka (testa di serie n.4). La giapponese (attualmente n.10 del mondo) non ha avuto problemi nel match contro l’ucraina Dayana Yastremska (n.16 del mondo): 6-3 6-1 il punteggio in favore della nipponica.

A completare il quadro delle qualificate ai quarti di finale, da segnalare le vittorie della bielorussa Victoria Azarenka e della tunisina Ons Jabeur. Azarenka (n.59 del mondo) ha superato per 6-4 7-5 la francese Alizé Cornet (n.60 WTA), mentre Jabeur (n.39 del ranking) ha vinto in maniera autorevole contro l’americana Christina McHale (n.90 del mondo) per 6-3 6-0.

