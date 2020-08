Dal nostro partner OAsport.it

Si è completata nella notte italiana la prima giornata di gare per il tabellone principale del torneo di singolare femminile del Western & Southern Open, ovvero il WTA Premier 5 di Cincinnati, che quest’anno si disputa a New York: in attesa della discesa in campo delle prime otto teste di serie del main draw, si sono giocati dieci incontri.

Vittoria in rimonta per la russa Veronika Kudermetova, che batte l’australiana Ajla Tomljanovic 5-7 6-3 7-5, mentre il derby statunitense premia Amanda Anisimova, che supera Alison Riske con un duplice 6-3. Avanti l’ucraina Dayana Yastremska, che supera la statunitense Venus Williams 5-7 6-2 7-5.

Bene anche l’ellenica Maria Sakkari, che batte la statunitense Cori Gauff con un netto 6-1 6-3, mentre la bielorussa Victoria Azarenka batte la croata Donna Vekic 6-2 6-3. Bella affermazione anche per la transalpina Alizé Cornet, che batte la statunitense Caty McNally 6-0 6-4 ed al secondo turno troverà la statunitense Sofia Kenin, numero 2 del seeding.

Risultati primo turno

Karolina Pliskova Bye

22 Ago – 19h05 Veronika Kudermetova batte Ajla Tomljanovic 5-7 6-3 7-5

22 Ago – 17h10 Kristina Mladenovic batte Anastasija Sevastova 6-3 6-4

23 Ago – 17h00 Rebecca Peterson contro Elise Mertens

23 Ago – 01h15 Amanda Anisimova batte Alison Riske 6-3 6-3

23 Ago – 18h30 Jennifer Brady contro Jessica Pegula

23 Ago – 17h00 Catherine Bellis contro Océane Dodin

Aryna Sabalenka Bye

Naomi Osaka Bye

22 Ago – 23h50 Karolina Muchova batte Ann Li 6-4 6-4

22 Ago – 17h10 Bernarda Pera batte Heather Watson 6-1 3-6 6-3

22 Ago – 23h30 Dayana Yastremska batte Venus Williams 5-7 6-2 7-5

23 Ago – 17h00 Anett Kontaveit contro Darya Kasatkina

23 Ago – 21h30 Danielle Rose Collins contro Jil Belen Teichmann

23 Ago – 20h00 Marie Bouzkova contro Anna Kalinskaya

Petra Kvitova Bye

Johanna Konta Bye

23 Ago – 18h30 Katerina Siniaková contro Kirsten Flipkens

23 Ago – 17h00 Magda Linette contro Vera Zvonareva

23 Ago – 18h30 Laura Siegemund contro Marketa Vondrousova

22 Ago – 19h10 Maria Sakkari batte Cori Gauff 6-1 6-3

23 Ago – 20h00 Yulia Putintseva contro Shuai Zhang

23 Ago – 17h00 Arantxa Rus contro Alison Van Uytvanck

Serena Williams Bye

Madison Keys Bye

23 Ago – 20h00 Leylah Annie Fernandez contro Ons Jabeur

23 Ago – 18h30 Christina McHale contro Iga Swiatek

22 Ago – 17h10 Ekaterina Alexandrova batte Elena Rybakina 7-5 7-6 (6)

22 Ago – 22h10 Victoria Azarenka batte Donna Vekic 6-2 6-3

23 Ago – 21h00 Sloane Stephens contro Caroline Garcia

22 Ago – 22h05 Alizé Cornet batte Caty McNally 6-0 6-4

Sofia Kenin Bye

