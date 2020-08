Dal nostro partner OAsport.it

Se nel maschile non ci sono scossoni, tra le donne è una giornata decisamente inattesa quella nel Western&Southern Open di Cincinnati/New York. Nel tabellone femminile, dopo il Day 1, c'era curiosità per l’esordio delle prime due teste di serie del tabellone, ovvero la ceca Karolina Pliskova (testa di serie n.1) e l’americana Sofia Kenin (testa di serie n.2), vincitrice degli Australian Open 2020. Ebbene, sono arrivati due ko per le due giocatrici citate. Pliskova, infatti, ha ceduto al cospetto della russa (n.41 WTA) Veronika Kudermetova con lo score di 7-5 6-4, mentre Kenin è stata superata dalla francese Alize Cornet per 6-1 7-6 (7) abbastanza nettamente.

Due battute d’arresto imprevedibili, frutto di un periodo molto particolare per la pandemia. Kudermetova, dunque, attende agli ottavi di finale la vincente della partita tra la belga Elise Mertens (testa di serie n.14) e la francese Kristina Mladenovic. Mertens (n.22 del mondo) che si è imposta in 1 ora di gioco contro la svedese Rebecca Peterson (n.46 del ranking) per 6-0 6-2.

Negli altri incontri della giornata, da segnalare anche le sconfitte di Jennifer Brady e di Sloane Stephens. La vincitrice del recente torneo a Lexington è stata eliminata a sorpresa dalla lucky loser Jessica Pegula: 7-6 (5) 6-4 lo score in favore della n.83 del mondo e niente da fare per la n.40 WTA. Continua il periodo molto negativo di Stephens, vittoriosa degli US Open 2017. L’americana, attualmente n. 37 del ranking, è andata ko al cospetto della francese Caroline Garcia (n.49 WTA) con il punteggio di 6-3 7-6 (4). Pegula affronterà nel secondo turno Amanda Anisimova (n.28 del mondo) a segno contro l’altra americana Alison Riske (n.19 WTA) con lo score di 6-3 6-3, mentre Garcia se la vedrà in un confronto molto emozionante contro la bielorussa Vika Azarenka, in un match dal sapore un po’ antico. La vincente di questo match affronterà poi la citata Alize Cornet negli ottavi di finale.

I risultati del 23 agosto

CAMPO GRANDSTAND

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Anett Kontaveit (EST) vs. Daria Kasatkina (RUS) 6-3 6-1

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Laura Siegemund (GER) vs. Marketa Vondrousova (CZE) 6-3 6-7 (3) 6-4

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 2

Alizé Cornet (FRA) vs. Sofia Kenin (USA) 6-1 7-6 (7)

CAMPO COURT 17

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Sloane Stephens (USA) vs. Caroline Garcia (FRA) 3-6 6-7 (4)

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 2

Karolina Pliskova (CZE) vs. Veronika Kudermetova (RUS) 5-7 4-6

CAMPO COURT 10

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Rebecca Peterson (SWE) vs. Elise Mertens (BEL) 0-6 2-6

CAMPO COURT 7

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Catherine Bellis (USA) vs. Oceane Dodin (FRA) 6-2 3-6 7-6 (1)

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Jennifer Brady (USA) vs. Jessica Pegula (USA) 6-7 (5) 4-6

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Marie Bouzkova (CZE) vs. Anna Kalinskaya (RUS) 6-1 7-6

WTA WOMEN SINGLES – ROUND 1

Danielle Collins (USA) vs. Jil Teichmann (SUI) 3-6 3-6

