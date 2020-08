Serena Williams at the Western & Southern Open

Con il tabellone maschile e il successo di Berrettini, si è completato anche il secondo turno del WTA di Cincinnati, che si svolge quest’anno sui campi di New York. Vittoria all’esordio per Serena Williams, ma quanta fatica per la test di serie numero tre. La campionessa americana ha superato dopo oltre tre ore l’olandese Arantxa Rus con il punteggio di 7-6 3-6 7-6.

Williams se la vedrà ora con la greca Maria Sakkari, che ha dimostrato di essere in ottima forma dopo le vittorie con Coco Gauff e quella della scorsa notte con la kazaka Yulia Putintseva.

Avanza anche Naomi Osaka, che ha rimontato un set di svantaggio alla slovacca Karolina Muchova, imponendosi poi con il punteggio di 6-7 6-4 6-2. Adesso la giapponese affronterà l’ucraina Dayana Yastremska, che ha vinto la battaglia di tre set con la padrona di casa Bernarda Pera. Vittoria super sofferta per la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero cinque del torneo, che ha superato l’americana Catherine Bellis, numero 249 del mondo, in tre set per 6-7 6-4 7-5.

Ci sono state alcune eliminazioni importanti. Spicca sicuramente quella di Petra Kvitova, che perde il derby ceco con la connazionale Marie Bouzkova, nonostante un primo set vinto in pieno controllo. Alla fine è stata la numero 48 del mondo ad imporsi in rimonta per 2-6 7-5 6-2. Brutto ko per Madison Keys, con l’americana nettamente sconfitta dalla tunisina Ons Jabeur per 6-4 6-1 in poco più di un’ora.

WTA Cincinnati: i risultati

Pegula (Usa) b. Anisimova (Usa) 7-5 6-2

Bouzkova (Cze) b. Kvitova (Cze) 2-6 7-5 6-2

Konta (Gbr) b. Flipkens (Bel) 6-2 6-0

McHale (Usa) b. Alexandrova (Rus) 6-1 7-6

Mertens (Bel) b. Mladenovic (Fra) 6-1 6-7 6-3

Zvonareva (Rus) b. Siegemund (Ger) 6-1 6-1

S.Williams (Usa) b. Rus (Ola) 7-6 3-6 7-6

Sakkari (Gre) b. Putintseva (Kaz) 6-4 7-6

Kontaveit (Est) b. Teichmann (Ger) 6-3 6-4

Osaka (Jpn) b. Muchova (Svk) 6-7 6-4 6-2

Yastremska (Ukr) b. Pera (Usa) 7-6 4-6 6-3

Azarenka (Blr) b. Garcia (Fra) 6-2 7-6

Sabalenka (Blr) b. Bellis (Usa) 6-7 6-4 7-5

Jabeur (Tun) b. Keys (Usa) 6-4 6-1

