Decisamente abbondanti le sfide del tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati, che completa il back-to-back con Toronto. L’avvicinamento agli US Open è anche caratterizzato dal progressivo addio alle scene di Serena Williams, che stavolta esordirà con Emma Raducanu: quanto la britannica è nata, il 13 novembre 2002, la sua prossima avversaria aveva già vinto 210 match, 19 titoli WTA tra cui quattro Slam e raggiunto il numero 1 del mondo.

Come se non bastasse, anche Venus si ritrova con uno scontro d’alta quota, quello con la ceca Karolina Pliskova, che è allo stesso modo, se non una veterana del circuito WTA, sostanzialmente un’esperta, che muoveva i primi passi in un mondo più vasto quando la maggiore delle Williams era ancora molto più che competitiva.

Camila Giorgi non può certo sorridere: dall’altra parte della rete troverà Bianca Andreescu, con la canadese che sta facendo di tutto e di più per tornare la versione inafferrabile del 2019, prima che gli infortuni la frenassero anche per troppo tempo. Martina Trevisan, invece, dovrà ancora aspettare: ci sarà una qualificata per lei.

Tabellone, quello di Cincinnati, davvero interessante da scorrere: Iga Swiatek potrebbe ritrovare già al terzo turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che dalla stagione su erba non ha più smesso di risalire la china. E anche Gauff-Muguruza, sempre in un eventuale terzo turno, potrebbe riservare tante sorprese. Certo è che bisogna aspettarsi davvero un gran numero di match lottati.

Il tabellone

Swiatek (POL) [1]-Bye

Stephens (USA) [WC]-Cornet (FRA)

Keys (USA)-Putintseva (KAZ)

Haddad Maia (BRA)-Ostapenko (LAT) [14]

Gauff (USA) [11]-Qualificata

Sorribes Tormo (ESP)-Riske-Amritraj (USA)

Rybakina (KAZ)-Special Exempt

Bye-Muguruza (ESP) [8]

Badosa (ESP) [3]-Bye

Qualificata-Qualificata

Krejcikova (CZE)-Kudermetova

Muchova (CZE) [PR]-Halep (ROU) [15]

Bencic (SUI) [12]-Cirstea (ROU)

Teichmann (SUI)-Kvitova (CZE)

McNally (USA) [WC]-Sasnovich

Bye-Jabeur (TUN) [5]

Pegula (USA) [7]-Bye

Andreescu (CAN) [PR]-Giorgi (ITA)

Kanepi (EST)-Azarenka

S. Williams (USA) [PR]-Raducanu (GBR) [10]

Pliskova (CZE) [14]-V. Williams (USA) [WC]

Qualificata-Mertens (BEL)

Qualificata-Van Uytvanck (BEL)

Bye-Sakkari (GRE) [4]

Sabalenka [6]-Bye

Trevisan (ITA)-Qualificata

Kenin (USA) [WC]-Rogers (USA) [WC]

Anisimova (USA)-Kasatkina [9]

Fernandez (CAN) [13]-Alexandrova

Osaka (JPN)-Zhang (CHN)

Qualificata-Qualificata

Bye-Kontaveit (EST) [2]

