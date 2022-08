Il primo turno del main draw del torneo WTA 1000 Cincinnati 2022 di tennis, sul cemento outdoor statunitense, vede l’azzurra Martina Trevisan cedere in due set alla qualificata russa Anna Kalinskaya, vittoriosa per 7-6 (2) 7-5 in due ore e 28 minuti di gioco. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo gioco, poi l’azzurra trova un nuovo strappo nel quarto. Dall’1-4 però la russa infila quattro giochi e va a servire per il set sul 5-4, ma Trevisan allunga la partita. Si va al tie break: Kalinskaya scappa sul 3-0, gira sul 5-1 e poi chiude sul 7-2 dopo 74 minuti.

La Top5 dei colpi del Roland Garros femminile: c'è anche Trevisan

Ad

Nella seconda partita Trevisan manca tre palle break nel primo gioco, ma poi trova lo strappo nel settimo. La replica di Kalinskaya è immediata, poi però Trevisan sciupa altri due break point in un infinito undicesimo gioco, durato 22 punti. L’azzurra paga il contraccolpo, cede la battuta a quindici e la russa chiude sul 7-5 in 74 minuti. Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con la russa che vince 100 punti contro gli 86 dell’avversaria, strappando il servizio all’azzurra per cinque volte, con un totale di 5/11 nel dato delle palle break, mentre Kalinskaya concede dodici break point in favore dell’italiana, che ne sfrutta quattro.

WTA, Toronto Trevisan subito fuori a Toronto: si arrende a Beatriz Haddad Maia 08/08/2022 ALLE 18:00

Trevisan senza paura! Sfianca Gauff a rete e alza il pugno

WTA, Budapest Niente derby italiano in semifinale: Trevisan e Cocciaretto eliminate 15/07/2022 ALLE 18:32