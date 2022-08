Quella che si chiude in chiave WTA è una giornata che si porta dietro diversi temi, tanto in chiave italiana quanto americana e, naturalmente, anche in fatto di caduta di nomi importanti e teste di serie. Ma andiamo con ordine, iniziando dal fatto che tanto Camila Giorgi quanto Martina Trevisan sono fuori dal 1000 di Cincinnati, l’una per mano dell’ucraina Marta Kostyuk, l’altra perché sconfitta dalla russa Anna Kalinskaya.

Sconfitta anche Venus Williams, che lotta per un set, ma deve alla fine cedere per 7-5 6-1 alla ceca Karolina Pliskova. La protagonista della notte è ovviamente Serena Williams , che però viene eliminata senza tanti complimenti dalla britannica Emma Raducanu: 6-4 6-0. La 23 volte vincitrice Slam, dopo il match, non si ferma per rilasciare alcuna dichiarazione, com’era successo a Toronto; le restano ormai solo gli US Open prima della fine., che lotta per un set, ma deve alla fine cedere per 7-5 6-1 alla ceca Karolina Pliskova.

In termini di caduta di teste di serie, già la fortuna non era stata benevola con la greca Maria Sakkari; a completare l’opera, per la numero 4 del seeding, ci pensa la francese Caroline Garcia, in formato 7-6(2) 6-7(6) 6-1 in quello che è già un secondo turno. Out anche la svizzera Belinda Bencic (la rumena Sorana Cirstea passa per 6-2 6-7(3) 6-4). Ritiro per Coco Gauff: l’americana chiude sotto 5-7 0-1 con la ceca Marie Bouzkova.

Avanzano invece a fatica l’estone Anett Kontaveit (ma qui siamo già a livello di secondo turno), mentre per la rumena Simona Halep c’è il 6-4 3-6 6-3 contro la russa Anastasia Potapova, chiacchierata in questi giorni perché nel match perso di qualificazione tutto russo con Kalinskaya una spettatrice con bandiera ucraina era stata allontanata sotto lamentela arrivata dal campo. L’americana Amanda Anisimova paga cari gli sforzi del doppio 6-4 sulla russa Daria Kasatkina; non giocherà con Shelby Rogers, che dunque avanza direttamente agli ottavi, in virtù di un problema a una caviglia.

SECONDI TURNI

Rogers (USA)-Anisimova (USA) Walkover

Garcia (FRA) [Q]-Sakkari (GRE) [4] 7-6(2) 6-7(6) 6-1

Kontaveit (EST) [2]-Martincova (CZE) [Q] 3-6 7-5 6-4

PRIMI TURNI

Bouzkova (CZE) [Q]-Gauff (USA) [11] 7-5 1-0 rit.

Cirstea (ROU)-Bencic (SUI) [12] 6-2 6-7(3) 6-4

Halep (ROU) [15]-Potapova [LL] 6-4 3-6 6-3

Kalinskaya [Q]-Trevisan (ITA) 7-6(2) 7-5

Keys (USA)-Putintseva (KAZ) 7-5 6-3

Kostyuk (UKR) [Q]-Giorgi (ITA) 6-4 5-7 6-4

Mertens (BEL)-Kalinina (UKR) [Q] 6-1 6-1

Ostapenko (LAT) [16]-Haddad Maia (BRA) 6-4 6-4

Ka. Pliskova (CZE) [14]-V. Williams (USA) [WC] 7-5 6-1

Raducanu (GBR) [10]-S. Williams (USA) 6-4 6-0

Rogers (USA) [WC]-Kenin (USA) [WC] 6-2 6-1

Zhang (CHN)-Osaka (JPN) 6-4 7-5

