Martina Trevisan , il WTA 250 di Cleveland. La toscana sconfigge in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 in poco più di due ore, l'egiziana Mayar Sherif. La prossima sua avversaria sarà la cinese Shuai Zhang, che ha travolto per 6-2 6-1 la ceca Katerina Siniakova.

Il primo set sembra quasi la continuazione della finale del 125 di Karlsruhe dello scorso anno: Sherif è un po’ ovunque in campo e Trevisan parte in formato diesel, subendo in rapida successione due break. A dire la verità, il servizio non è la miglior dote delle due nel parziale, ma l’egiziana qualcosa in più lo fa sempre e chiude sul 6-2.

Le cose cambiano, e radicalmente, nel momento in cui alla toscana inizia a entrare il rovescio, oltre a una percentuale di prime che va a superare il 70%. I problemi di Sherif si fanno evidenti. I game sono sempre lottati, solo che stavolta iniziano ad andare dalla parte di Trevisan, che vince in risposta il quarto e l’ottavo gioco, allungando l’incontro.

La superiorità dell’azzurra, unita a un calo generalizzato dell’egiziana, permette un rapido 3-0 anche nel terzo set. Trevisan, però, rischia sul 4-2, salvando la battuta, e sul 5-3, stavolta non riuscendoci anche in virtù di diversi errori. L’avversaria, però, non riesce a effettuare il ricongiungimento, dato che l’italiana si ricompone appena in tempo per evitare l’ingresso nelle sabbie mobili.

Trevisan ce la fa nonostante l’elevato numero di doppi falli: 9. In suo supporto le arrivano i punti vinti sulla prima, che sono il 66.7% contro il 58% di Sherif. Con la prossima avversaria, la già citata Zhang, ci fu già lo scorso anno, proprio a Cleveland, un confronto, perso in due set, come pure quello di Roma quest’anno. In entrambe le occasioni, primo turno.

