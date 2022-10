Grandissimo successo di Jasmine Paolini nella semifinale del WTA 250 di Cluj-Napoca. L’azzurra (n.78 del ranking) sconfigge la cinese Xiyu Wang (testa di serie n.7) per 7-5 4-6 6-3 in due ore e 28 minuti di gioco e accede all’ultimo atto del torneo che si sta svolgendo sul cemento rumeno. La classe 1996 affronterà domani la russa Anna Blinkova, uscita vincitrice quest’oggi dalla sfida contro la connazionale Anastasia Potapova.

Per Paolini è una vittoria importante perché gli consegna la prima finale WTA della stagione, la quarta in carriera dopo quelle a Saint-Malo, Bol e Portoroz. Paolini ha vinto proprio le ultime due a Bol e Portoroz e contro la Blinkova andrà dunque alla caccia del terzo titolo WTA della carriera. Una vittoria che la rimetterebbe dentro le prime 60 giocatrici del mondo, per la precisione alla posizione n°59, due piazze davanti a Camila Giorgi. Contro Blinkova i precedenti dicono 2-1 in favore della russa, con Paolini però che ha vinto l’ultimo incrocio proprio nella semifinale di Bol 2021, torneo che poi vinse Jasmine. Su questa superficie però – il cemento – il precedente va al 1° turno dell’Australian Open 2020, con Blinkova che si impose in 2 set. Il terzo precedente risale all’erba di Manchester nel lontano 2017, con entrambe le tenniste davvero molto giovani e sul circuito ITF. Finale in programma domenica 16 ottobre alle ore 17:30.

