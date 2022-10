Jasmine Paolini. La tennista toscana Anna Bilnkova, classe ’98 n°138 del mondo (ma già numero 54 nel febbraio 2020, prima dell’arrivo della pandemia). Paolini ha alzato bandiera bianca in 3 set, con Blinkova in grado di imporsi per 6-2 3-6 6-2 davanti al numeroso pubblico accorso per la finale. Sfuma il tris – o i bis, a seconda di come preferiate – per. La tennista toscana andava alla caccia del terzo titolo WTA della carriera, il secondo a livello categoria 250, nella finale del torneo di Cluj. Paolini si è però dovuta arrendere alla russa, classe ’98 n°138 del mondo (ma già numero 54 nel febbraio 2020, prima dell’arrivo della pandemia). Paolini ha alzato bandiera bianca in 3 set, con Blinkova in grado di imporsi per 6-2 3-6 6-2 davanti al numeroso pubblico accorso per la finale.

Poco rammarico per Jasmine, che già si era arresa in carriera alla Bilnkova in 2 occasioni, la più importante proprio al primo turno dell’Australian Open 2020. Su questa superficie la russa si è dimostrata giocatrice più potente e nonostante la bella reazione di Jasmine nel secondo set, non si è persa d’animo controllando piuttosto facilmente il terzo parziale.

Per Paolini sfuma così il rientro in Top60, ma l’azzurra grazie a questa finale guadagna comunque 10 posizioni in classifica WTA: issandosi da lunedì a nuova numero 68 del mondo; meglio di lei a livello nazionale restano Trevisan (28), Giorgi (60) e Bronzetti (64). Per Blinkova invece c’è il ritorno in Top100, per la precisione alla posizione n°80.

