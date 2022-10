Jasmine Paolini prosegue il suo cammino nel torneo WTA di Cluj-Napoca. Sul cemento rumeno, l’azzurra si regala una bella semifinale, dopo aver sconfitto nei quarti di finale la tedesca Julia Niemeier, numero 74 del mondo, con un doppio 7-5 in poco meno di due ore di gioco. La toscana andrà ora a caccia della prima finale della sua stagione, visto che l’ultima risale al settembre dello scorso anno a Portorose, dove ha vinto il suo secondo titolo. Una bella prestazione da parte di Paolini, che ha tenuto buone percentuali al servizio, ottenendo il 64% dei punti sia con la prima sia con la seconda. Niemeier ha, invece, sofferto con la seconda (42%). L’azzurra ha vinto in totale 88 punti contro i 75 dell’avversaria.

Break di Niemeier e controbreak di Paolini ad iniziare il match. Il copione si ripete tra sesto e settimo game, ma questa volta è l’azzurra a portarsi avanti nel punteggio. Avanti 6-5 Paolini riesce a strappare nuovamente il servizio alla tedesca e chiude il primo set in suo favore per 7-5. Nel secondo set si segue l’andamento dei servizi, ma Paolini deve difendere due palle break sia nel terzo sia nel nono game. Come già accaduto anche nella prima frazione, l‘azzurra strappa il servizio alla tedesca nel dodicesimo gioco, conquistando il set per 7-5.

