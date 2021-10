Jasmine Paolini conferma i pronostici e fa suo il derby azzurro contro Martina Di Giuseppe nel primo turno del WTA di Courmayeur. La numero 56 della classifica mondiale si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Troppo superiore la toscana, che ha sfruttato i problemi al servizio della connazionale, con Di Giuseppe che ha ottenuto solo il 55% dei punti con la prima ed il 46% con la seconda (contro il 70% in entrambi i casi di Paolini).

Break di Paolini e controbreak di Di Giuseppe ad aprire il match. Jasmine ha poi strappato nuovamente il servizio a Martina nel quinto gioco, allungando sul 4-2 e poi sul 5-3. Si è trattato di un break decisivo, perché Paolini non ha concesso occasioni all’avversaria ed ha chiuso il primo set sul 6-4.

L’equilibrio nel secondo set è durato solo due game, poi già nel terzo è arrivato il break di Paolini. E’ un monologo della numero 56 del mondo, che è proseguito nella striscia di game vinti consecutivamente, togliendo la battuta per altre due volte a Di Giuseppe. Punteggio finale di 6-1 per Jasmine, che è passata al secondo turno dove affronterà, in un altro derby azzurro, Lucrezia Stefanini.

