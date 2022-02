Si è da poco conclusa la seconda giornata al WTA 1000 di Doha. Si sono giocati oggi diversi match di primo turno e due incontri di secondo turno. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Nelle due partite di secondo turno arrivano i successi di Garbine Muguruza e Anett Kontaveit. La spagnola sconfigge la rumena Sorana-Mihaela Cirstea per 7-6(4) 6-1, mentre l’estone ha la meglio sulla croata Ana Konjuh per 6-2 6-3.

Passando ai match di primo turno, vincono, tra le big, la statunitense Cori Gauff, la lettone Jelena Ostapenko, la belga Elise Mertens (che ha la meglio contro l’azzurra Jasmine Paolini per 6-3 2-6 7-5) e la ceca Petra Kvitova. Vengono invece eliminate a sorpresa l’ucraina Elina Svitolina (testa di serie n.10), battuta dalla ceca Tereza Martincova per 6-7(2) 7-5 7-6(5), la tedesca Angelique Kerber (testa di serie n.13), sconfitta dalla tedesca Jin Belen Teichmann per 4-6 6-3 6-2, e la kazaka Elena Rybakina, superata dalla rumena Jaqueline Adina Cristian per 6-4 6-3.

Sorridono la francese Caroline Garcia e l’olandese Arantxa Rus, vittoriose rispettivamente contro la rumena Simona Halep (per 6-4 6-3) e la russa Veronika Kudermetova (per 7-6 6-4). Le altre a superare il primo turno sono la russa Daria Kasatkina, la svizzera Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette.

RISULTATI 21 FEBBRAIO

Primo turno

J. B. Teichmann (GER) – A. Kerber (GER) (13) 4-6 6-3 6-2

J. A. Cristian (ROU) (LL) – E. Rybakina (KAZ) (11) 6-4 6-3

D. Kasatkina (RUS) – A. Tomljanovic (AUS) 6-4 6-7 6-2

V. Golubic (SUI) – A. Petkovic (GER) (Q) 6-4 6-4

C. Garcia (FRA) (WC) – S. Halep (ROU) 6-4 6-3 C. Gauff (USA) (14) – S. Rogers (USA) 6-2 6-3

A. Rus (NED) (LL) – V. Kudermetova (RUS) 7-6 6-4

T. Martincova (CZE) – E. Svitolina (UKR) (10) 6-7 7-5 7-6

E. Mertens (BEL) (16) – J. Paolini (ITA) 6-3 2-6 7-5

P. Kvitova (CZE) – I. Begu (ROU) 6-3 6-1

J. Ostapenko (LAT) (15) – O. Dodin (FRA) (Q) 6-4 6-2

M. Linette (POL) – A. Riske (USA) 2-6 7-6 6-1

Secondo turno

G. Muguruza (ESP) (5) – S. Cirstea (ROU) 7-6 6-1

A. Kontaveit (EST) (4) – A. Konjuh (CRO) 6-2 6-3

