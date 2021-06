Camila Giorgi in versione extra lusso si qualifica per il secondo turno del WTA di Eastbourne (Gran Bretagna, erba), Karolina Pliskova, quinta testa di serie e due volte vincitrice del torneo. Un successo sicuramente prestigioso per la marchigiana, che si è imposta sulla numero dieci del mondo con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Partita davvero eccellente, in particolare ovviamente nel secondo e terzo set, per Camila, che ha chiuso con 29 vincenti, uno in più degli errori non forzati (tanti nella prima frazione). Buon rendimento anche al servizio con nove ace e il 75% di punti quando ha servito la prima. Unica nota stonata i nove doppi falli. Unain versione extra lusso si qualifica per il secondo turno del(Gran Bretagna, erba), antipasto di Wimbledon , dopo aver superato in rimonta la cecaquinta testa di serie e due volte vincitrice del torneo. Un successo sicuramente prestigioso per la marchigiana, che si è impostacon il punteggio didopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Partita davvero eccellente, in particolare ovviamente nel secondo e terzo set, per Camila, che ha chiuso con, uno in più degli errori non forzati (tanti nella prima frazione). Buon rendimento anche al servizio con nove ace e il 75% di punti quando ha servito la prima. Unica nota stonata i nove doppi falli.

Giorgi parte male nel match, subisce subito il break e si trova ad inseguire sul 3-0. Pliskova tiene con facilità i suoi turni di servizio e si porta comodamente avanti sul 5-2. Nell’ottavo game la marchigiana ha un nuovo passaggio a vuoto con il servizio e cede per la seconda volta la battuta, perdendo il set per 6-2. Il secondo set si apre con il break di una Giorgi finalmente centrata in risposta e che fa la differenza soprattutto con il rovescio. L’azzurra gioca benissimo e trova con facilità gli angoli del campo. Camila è brava ad annullare tre palle del controbreak in un delicatissimo sesto game e nel gioco successivo strappa ancora il servizio alla ceca. Il set finisce 6-2 per Giorgi.

Il copione della partita non cambia nemmeno nel terzo set. Partenza sprint della numero 75 del mondo, che vola sul 3-0 con doppio break di vantaggio, il primo ottenuto dopo un interminabile game di apertura (ben sette palle break avute). Pliskova accorcia sul 3-1, ma arriva un nuovo ed immediato break della marchigiana, che si porta fino al 5-1 e poi chiude sul 6-2. Nel prossimo turno Giorgi, che ha superato le qualificazioni, affronterà la vincente del match tra l’americana Shelby Rogers e l’olandese Kiki Bertens.

Giorgi, che bellezza il rovescio lungolinea

