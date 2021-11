Rimonta vincente per Aryna Sabalenka, che resta ancora in corsa per un posto in semifinale nelle WTA Finals 2021, in svolgimento in Messico a Guadalajara. La bielorussa ha superato in rimonta la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 2-6 6-2 7-5 dopo due ore e venti minuti di gioco. Una sconfitta che mette fine alle speranze della Swiatek, mentre la vittoria di Sabalenka permette alla spagnola Paula Badosa di festeggiare il passaggio alle semifinali con un turno d’anticipo. Nel primo set c’è grande equilibrio, almeno fino al sesto game, quando Swiatek strappa il servizio addirittura a zero all’avversaria. La polacca allunga sul 5-2 e poi ottiene un secondo break, che le permette di chiudere il primo set sul 6-2.

Sabalenka è praticamente con le spalle al muro, ma ha la forza di reagire nel secondo set. Break nel quinto gioco per la numero due del mondo, che poi replica anche nel settimo gioco, togliendo una seconda volta la battuta a Swiatek. Il set finisce 6-2 per Sabalenka e si va al terzo. La posta in gioco è altissima e c’è tensione nelle due giocatrici. Break di Sabalenka nel terzo game e controbreak di Swiatek nel quarto, con l’equilibrio che prosegue fino all’undicesimo game. A spezzare tutto ci pensa la bielorussa, che strappa il servizio alla polacca e poi chiude il set sul 7-5, rimanendo in corsa per un posto in semifinale, che sarà in palio nella prossima sfida con la greca Maria Sakkari.

