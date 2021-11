Garbiñe Muguruza e Paula Badosa: ad aver la meglio è stata la classe '93 che in due set si è sbarazzata di una delle tenniste più in forma del momento con un doppio 6-3. Muguruza prima finalista: affronterà la vincente della sfida tra Kontaveit e Sakkari. Mentre a Torino abbiamo appena cominciato con le ATP Finals, con la prima vittoria di Sinner che ha battuto Hurkacz , per le WTA Finals siamo già verso la conclusione. Derby tutto spagnolo tra: ad aver la meglio è stata la classe '93 che in due set si è sbarazzata di una delle tenniste più in forma del momento con un doppio 6-3. Muguruza prima finalista: affronterà la vincente della sfida tra

Grande finale di stagione per la Badosa, ma la catalana mostra grandissime difficoltà nel servizio. Già in avvio di gara, con la Muguruza a sfruttare subito la prima palla break arrivata al terzo game. La Badosa salva una palla break subito dopo, ma al nono game la Muguruza ha già primo set point che trasforma in 6-3 in soli 36 minuti.

Secondo set e la Muguruza conquista il break al secondo game, anche se è di una durata folle con 18 punti totali. C'è la risposta della Badosa, ma Garbiñe salva ben tre palle break consecutive. Quella è la fine, con la Muguruza che arriva al 5-1, 40-0. La catalana prova una pazza rimonta finale, ma con la battuta l'ex numero 1 del mondo chiude la contesa. È lei la prima finalista.

