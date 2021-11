Garbine Muguruza resta in corsa nelle WTA Finals dopo aver superato in rimonta la ceca Barbora Krejcikova. La spagnola si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo due ore e tredici minuti di gioco ed ora si giocherà le possibilità di accedere in semifinale con l’estone Anett Kontaveit, che ha vinto anche la sua seconda partita, superando in due set nettamente Karolina Pliskova. Per Krejcikova c’è ancora una flebile speranza, ma dovrà battere la connazionale Pliskova in due set e poi sperare in un risultato positivo nell’altro match (deve vincere Kontaveit).

Break e controbreak per cominciare la partita, poi dal 2-2 comincia un monologo di Krejcikova. La ceca strappa per due volte il servizio all’avversaria e conquista quattro game consecutivi, chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-2.

Nel secondo set è Muguruza a portarsi avanti per prima ed ottenere il break nel quarto gioco. Krejcikova, però, ottiene il controbreak in un lunghissimo settimo gioco. L’inerzia sembra girare nuovamente dalla parte della ceca ed invece nel game successivo arriva il nuovo break della spagnola, che poi chiude 6-3.

Il terzo set è decisivo anche per la qualificazione alle semifinali. Il terzo game è una battaglia con Krejcikova che annulla cinque palle break, ma alla sesta deve capitolare. E’ un break decisivo per Muguruza, che non concede nessuna occasione alla ceca di recuperare lo svantaggio e chiude 6-4.

