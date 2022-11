Meravigliosa Aryna Sabalenka! La nativa di Minsk supera Jessica Pegula in due set e mantiene viva la speranza di qualificarsi alla semifinale delle Finals. È stato un match abbastanza scoppiettante quello andato in scena nell'arena di Forth Worth, Texas, con la numero 7 del mondo capace di oltrepassare il suo male atavico (i doppi falli, 8) e trionfare in 90 minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 7-5. C'è stato solo un attimo di distrazione per la bielorussa, nel secondo set, in cui Pegula (ufficialmente eliminata dal torneo) ha recuperato da 3-5 a 5-5, ma grazie alla perfezione del suo rovescio la semifinalista dell'ultimo Us Open ha chiuso il discorso e ha conquistato la seconda vittoria nelle ultime tre partite.

Ad

All'una di notte, orario italiano, scenderanno in campo Sakkari e Jabeur nell'ultimo match del girone. Per superare il turno, Sabalenka ha bisogno dell'aiuto della tennista greca. Se Sakkari vince o perde in tre set, Sabalenka supera il turno insieme alla greca. In tutte le altre combinazioni, passano la greca e Ons Jabeur.

WTA Finals Sakkari vince ancora ed è in semifinale, si sblocca anche Jabeur IERI ALLE 07:39

Swiatek-Jabeur: le migliori giocate di una finale indimenticabile

US Open Swiatek, rimonta e finale: batte Sabalenka e va da Ons Jabeur 09/09/2022 ALLE 00:52