Il torneo WTA 250 di Varsavia sorride per metà alle tenniste azzurre. Nel pomeriggio infatti sono scese in campo Sara Errani Jasmine Paolini ma solo la seconda ha trovato la vittoria e la strada per i quarti di finale. La ragazza toscana ha avuto la meglio in tre set sulla francese Clara Burel, n.131 del ranking, dominando per ampi tratti della partita. Al prossimo turno incontrerà Viktorija Golubic, mentre come anticipato finisce l'avventura polacca per la romagnola, che ha dovuto interrompere il match contro l'ucraina Kateryna Baindl per problemi alla schiena e si è quindi ritirata anzitempo.

JASMINE PAOLINI ACCEDE AI QUARTI

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo WTA di Varsavia. Sulla terra rossa polacca la tennista toscana ha superato negli ottavi la francese Clara Burel, numero 131 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-7 6-0. Una partita che era in pieno controllo dell’azzurra, che si è distratta nel finale di secondo set, facendosi rimontare dalla transalpina. Nel terzo set per fortuna Paolini è tornata a dominare, conquistando l’accesso tra le migliori otto.

Tantissimi i problemi al servizio di Burel, che ha commesso addirittura undici doppi falli, vincendo appena il 27% dei punti con la seconda. Sicuramente migliori le statistiche di Paolini, visto che l’azzurra ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima ed ha ancora fatto meglio con la seconda (65%).

Paolini ha subito una palla break in apertura di primo set, ma non la sfrutta. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel quarto gioco con l’azzurra che si porta sul 3-1. Burel fatica terribilmente nei suoi turni di servizio e perde ancora la battuta nel sesto gioco, conquistando la prima frazione sul 6-1.

La toscana ha il totale controllo del match anche nel secondo set, portandosi sul 5-2 con doppio break di vantaggio. Sembra essere finita ed invece Paolini si spegne completamente e Burel costruisce una rimonta clamorosa, arrivando sul 5-5. L’azzurra torna nuovamente avanti sul 6-5, ma perse ancora il servizio nel dodicesimo gioco ed il set finisce al tie-break, che Burel domina per 7-1.

Nel terzo set, però, Paolini torna a dominare. E’ un monologo quello dell’azzurra, che strappa per tre volte il servizio all’avversaria e conquista agevolmente il set per 6-0. Nei quarti di finale Paolini affronterà la svizzera Viktorija Golubic, che ha superato in rimonta la francese Kristina Mladenovic.

SARA ERRANI COSTRETTA AL RITIRO

Dei problemi molto evidenti alla schiena costringono al ritiro Sara Errani nel WTA 250 di Varsavia. La romagnola è costretta a fermarsi contro l’ucraina Kateryna Baindl sul punteggio di 2-6 0-3 e 0-30 sul servizio avversario. Per l’ex Kozlova, dunque, arriva un quarto di finale da lucky loser nel quale avrà di fronte la croata Petra Martic o la polacca Maja Chwalinska.

Eppure l’inizio del match non è di quelli brutti, anzi: da parte di Errani ci sono diverse iniziative in formato palle corte e, complessivamente, tennis che si lascia vedere eccome, di quello che l’ha fatta apprezzare lungo gli oltre 15 anni di carriera ad alti livelli. Dal 2-2, però, iniziano i problemi in termini di movimento, che portano Baindl a semplificare di molto la propria fatica: 6-2 in 27 minuti.

Tra primo e secondo set l’azzurra chiama il medical time out, che diventa particolarmente lungo in quanto serve uscire dal campo. Al rientro in campo lotta nel primo game, ma non riesce a trovare il break nonostante una chance. La schiena, però, crea altri problemi: nuova chiamata della fisioterapista sullo 0-3, altri due punti e il ritiro.

Stante la situazione, ha poco senso parlare di statistiche viziate da un chiaro infortunio. Resta in gara Jasmine Paolini, in termini italiani, che si è qualificata per i quarti di finale, così come lo è Elisabetta Cocciaretto, in questi minuti in campo con la francese Caroline Garcia.

