Con la solita grinta. Passano le stagioni, ma Sara Errani ha sempre il suo piglio e, pur rischiando di perdere una partita sembrava già vinta nel primo turno a Varsavia (Polonia), alla fine trova la forza per battere l’olandese Arantxa Rus (n.75 de ranking) sulla terra rossa polacca con lo score di 6-1 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di gioco.

Una partita ricca di emozioni in cui Errani, sopra 5-1 e servizio nel terzo set, è andata in rottura prolungata, subendo una serie quattro giochi a zero. Per sua fortuna, la risposta è stata sua amica nel decimo game e il sipario è calato. Agli ottavi di finale la nostra portacolori giocherà contro l’ucraina (lucky loser) Kateryna Kozlova (n.190 del mondo), uscita vittoriosa dalla sfida contro la belga Maryna Zanevska (n.99 WTA) per 6-3 6-3.

Avanti anche Cocciaretto

Vittoria senza particolari patemi d’animo invece per Elisabetta Cocciaretto all’esordio nel WTA 250 di Varsavia. La marchigiana sconfigge con il punteggio di 6-2 6-3 la polacca Martyna Kubka, entrata in tabellone con una wild card; sarà dunque secondo turno con la francese Caroline Garcia, e di lì potrebbe arrivare il confronto con il simbolo del tennis polacco nonché numero 1 del mondo, Iga Swiatek. La padrona di casa, attesa infatti da una presenza di ampissimo pubblico sugli spalti, non ha tradito le attese all'esordio contro la connazionale Frech: 6-1 6-2. Al secondo turno per Swiatek ci sarà la lucky loser romena Lee.

