Nei quarti di finale del torneo WTA 250 Varsavia 2022, sulla terra battuta outdoor polacca, Jasmine Paolini, numero 10 del seeding, rimonta e batte l’elvetica Viktorija Golubic per 1-6 6-2 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Per l’azzurra in semifinale ci sarà la vincente di Swiatek-Garcia.

Nel primo set l’inizio per Paolini è da incubo: servizio ceduto ai vantaggi sia nel primo che nel terzo gioco, Golubic invece tiene la battuta a trenta ed è subito 0-4. L’italiana si sblocca nel quinto game e nel sesto non sfrutta la palla del 2-4, ma l’elvetica si salva e con un nuovo strappo nel settimo gioco chiude così sul 6-1 dopo 32 minuti.

La seconda partita si apre con Paolini costretta ad annullare tre palle break nel secondo game. Si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi l’azzurra diventa cinica, sfrutta le palle break concesse da Golubic sia nel quinto che nel settimo gioco e conquista il parziale sul 6-2 in 42 minuti.

La frazione decisiva vede arrivare a quota otto la striscia di giochi vinti dall’azzurra, che trova ancora lo strappo sia nel primo (a trenta) che nel terzo game (ai vantaggi) e vola sul 4-0. La svizzera recupera un break di ritardo e val sul 2-4, ma poi cede nuovamente la battuta e Paolini va a vincere al primo match point sul 6-2 in 43 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Paolini che vince 88 punti contro i 79 dell’avversaria, strappando il servizio all’elvetica per sei volte, con un totale di 6/8 nel dato delle palle break, mentre l’azzurra concede ben dodici break point in favore di Golubic, che ne sfrutta cinque.

