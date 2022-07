In appena 63′ di gioco Jasmine Paolini si è imposta contro Danka Kovinic (n.81 del ranking) nel primo turno del WTA di Versavia. Sulla terra polacca la toscana (n.58 WTA) ha dominato la sfida contro la montenegrina, vinta sullo score di 6-1 6-1. Ottima prestazione dell’azzurra, capace di guidare lo scambio con autorevolezza e di far valere la propria profondità di palla. Nel secondo turno Paolini affronterà la francese Clara Burel (n.131 WTA), uscita vittoriosa a sorpresa dal confronto con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.78 WTA) per 7-6 (5) 6-1.

La cronaca del match

Nel primo set l’avvio è di marca italiana: break nel primo gioco e appena due punti concessi all’avversaria nei primi due game. Jasmine ha qualche incertezza nel suo turno in battuta del quarto gioco, costretta a salvare una palla del contro-break. La classe ’96 nativa di Castelnuovo di Garfagnana, però, assorbe il colpo e va all’attacco nel gioco successivo: quattro le chance del doppio break costruite e al quarto tentativo c’è concretezza. Cala quindi il sipario sul punteggio di 6-1, con qualche qualche patema nel settimo game (due palle del contro-break parziale annullate). Nel secondo set il canovaccio dell’incontro è sempre lo stesso. Paolini ha nella risposta il proprio punto di forza e lo ribadisce nel secondo e quarto game andando sul 4-0. Il servizio tradisce però Jasmine nel quinto gioco, ma poco dopo si rimedia con il terzo break in proprio favore. La partita va in ghiaccio sul 6-1, con la tennista del Bel Paese che sfrutta la prima palla match a disposizione.

Guardando le statistiche, si conferma la grande efficienza della risposta dell’italiana: 43% dei punti vinti rispetto alla prima di Kovinić e addirittura il 70% rispetto alla seconda.

