Tennis

WTA Grampians Open: Kerber vuole firmare gli autografi ma non le danno il permesso

WTA GRAMPIANS OPEN - Vittoria in tre set per Angelique Kerber che ha cominciato il suo 2021 con un 6-3 4-6 6-3 ai danni di Katerina Siniakova. Contro di lei al secondo turno Jabeur. Scena inedita a fine match con la tedesca che chiede di poter firmare alcuni autografi, ma non le viene concesso e i tifosi non possono che comprendere la situazione...

00:00:21, 54 Visualizzazioni, un' ora fa