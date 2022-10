Ultimo appuntamento della stagione del tennis femminile prima delle WTA Finals che chiuderanno l’annata del tennis professionistico della racchetta in rosa. A Guadalajara va in scena un torneo di spessore, categoria 1000, che sarà decisivo anche in ottica qualificazione per tante giocatrici. Campo di partecipazione ovviamente al top e bellissima prima uscita per Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra ha infatti dominato la russa Anastasia Potapova (n°44 WTA), imponendosi in un’ora e 3 minuti di gioco di con un perentorio 6-2 6-1.

Per la Cocciaretto arriva così la prima vittoria in carriera a livello WTA 1000, al termine di un match in sostanza perfetto e che le vale il secondo turno contro Coco Gauff... Ma non solo. Il successo odierno vale il best ranking in carriera, sfondando per la prima volta la Top80 e portando la marchigiana alla posizione virtuale di n°74 della classifica del tennis femminile.

