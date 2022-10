C’è anche un po’ di fortuna per Martina Trevisan, ma la dea bendata va onorata nel giusto modo e lei lo fa. Poco prima del match d’esordio nel WTA 1000 di Guadalajara, l’americana Shelby Rogers, sua originaria avversaria, comunica il forfait per ragioni non specificate, ed al suo posto entra la giapponese Nao Hibino. L’azzurra sfrutta la buona sorte e la batte per 6-4 6-3; al secondo turno sfiderà la ceca Katerina Siniakova, che ha tolto alla brasiliana Beatriz Haddad Maia qualsiasi speranza di Finals.

I primi game, anche un po’ per lo spirito di novità della situazione, procedono senza grandi scossoni, poi è l’italiana a prendere in mano la situazione: break a 15 e 4-2. Quando va a servire per il set, però, Trevisan si fa recuperare, sprecando anche una palla per chiudere il conto. Nel gioco successivo, ad ogni modo, riesce a mettere le cose a posto e alla quarta chance complessiva si va a prendere il 6-4.

Si tratta dell’inizio di un assolo che sembra preludere a una conclusione non difficile del confronto, con il 4-0 che arriva rapido nel secondo parziale, con 16 dei primi 19 punti conquistati. Finita? Nemmeno per sogno, perché Trevisan, se non si blocca, ci va vicino e riporta su un buon livello Hibino, la quale risale fino al 4-3. Non arriva oltre, perché la numero 1 d’Italia si riprende nel tempo necessario per chiudere la questione.Sebbene, con lo stesso numero di prime servite, 57, Hibino serva meglio di Trevisan (73.7%-57.9%), è l’azzurra la più efficace sia nei punti vinti con la prima (69.7%-52.4%) che in quelli con la seconda (54.2%-26.7%).

