Martina Trevisan, liquidata dalla statunitense Cori Gauff, testa di serie numero 5 del seeding, che si impone per 6-0 6-3 in un’ora di gioco. Scattano gli ottavi di finale dei Guadalajara Open Akron 2022 di tennis: sul cemento outdoor messicano il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 1000 Guadalajara II 2022 vede la sconfitta dell’ultima azzurra ancora in gara , liquidata dalla statunitense Cori Gauff, testa di serie numero 5 del seeding, che si impone perindi gioco.

Nel primo set è la concretezza a fare la differenza, con la statunitense che trova gli strappi alla prima occasione, sempre a 15 sia nel secondo che nel quarto gioco che nel sesto gioco, ma va sottolineato come l’azzurra manchi una palla break nel primo game e ben quattro nel terzo. Gauff vince 15 degli ultimi 17 punti giocati per andare così a chiudere sul 6-0 dopo 23 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra, dopo aver mancato due break point in apertura, cede il servizio nel secondo game, venendo costretta ancora una volta ad inseguire l’avversaria. Trevisan trova il controbreak nel settimo gioco, ma poi Gauff trova di nuovo lo strappo nell’ottavo game e poi va a chiudere sul 6-3 in 37 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio della statunitense visto in campo, con Gauff che vince 62 punti contro i 38 dell’avversaria, strappando il servizio all’azzurra per cinque volte, con un totale di 5/6 nel dato delle palle break, mentre la statunitense concede nove break point in favore dell’italiana, che ne sfrutta soltanto uno.

