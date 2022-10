Martina Trevisan coglie per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un WTA 1000. Lo fa in Messico, a Guadalajara, dove batte la ceca Katerina Siniakova con il pirotecnico punteggio di 6-0 4-6 6-3 ed ora attende Coco Gauff, che ha eliminato l'altra azzurra presente in tabellone Elisabetta Cocciaretto, e in cui proverà a prendersi la rivincita della sconfitta rimediata nelle semifinali del Roland Garros.

Notevole è l’andamento del primo parziale, nel quale l’azzurra perde appena sei punti sui 30 andati in scena, senza mai aver necessità di andare ai vantaggi. Un po’ un inizio storto della sua avversaria, un po’ una giornata positiva, e per Trevisan il 6-0 si materializza in 21 minuti. La scena non può rimanere uguale per tutto il tempo, ed allora ecco che Siniakova riemerge. In realtà, lo fa in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che la toscana ha il tempo di prendersi un break di vantaggio, prima che le due si tolgano la battuta a vicenda per cinque volte di fila dal 2-1 al 4-4. Il set si apre e chiude ai vantaggi, ma quel chiude è fatale a Trevisan, perché il 4-6 significa parziale decisivo.

Dopo un game d’apertura nel quale la numero 1 d’Italia va spesso a due punti dal break, non deve attendere molto al fine di ottenerlo sul serio. Basta, infatti, vincere il quinto gioco a 30, strappando così la battuta a Siniakova. La ceca non solo non recupera più, ma sempre nella stessa maniera finisce per cedere anche l’intero confronto. In termini numerici, fatto salvo che le percentuali sulla seconda sono piuttosto basse (sul 40% per tutte e due), ciò che conta è che Trevisan, pur servendo meno prime (41/80 contro 51/71), ne ricava il 68.3% dei punti contro il 50% dell’avversaria.

Cocciaretto lotta ma avanza Gauff

Non basta un’ottima prestazione ad Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del torneo WTA di Guadalajara. La tennista marchigiana è stata sconfitta da Cori Gauff, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Cocciaretto ha pagato soprattutto dei problemi con la seconda di servizio, ottenendo il 38% dei punti con questo colpo. Sono tredici le palle break concesse dall’azzurra, mentre Gauff ha chiuso con 7 ace, ma anche cinque doppi falli. Nel complesso l’americana ha vinto 87 punti contro i 72 dell’italiana.

Partenza sprint di Cocciaretto, che strappa in apertura il servizio a Gauff. La marchigiana riesce ad annullare una palla break nel quarto gioco, ma deve subire comunque il controbreak nel sesto game. Cocciaretto ha una palla break nel nono game, ma non riesce a sfruttarla. Il set scivola verso il tie-break, ma prima l’azzurra deve salvare tre set poin all’americana, portando il set sul 6-6. Purtroppo nel tie-break Gauff scappa subito via e si porta sul 5-0, chiudendo facilmente per 7-1. Cocciaretto risente del set perso e perde subito il servizio. Sotto per 0-2, la nativa di Ancona annulla altre due palle break, ma nel quinto gioco perde nuovamente la battuta, con Gauff che sale 4-1. Cocciaretto reagisce e recupera uno dei due break di svantaggio, accorciando sul 5-3. Nel game successivo, però, l’americana strappa ancora il servizio all’azzurra e chiude il secondo set per 6-3 guadagnandosi l'ottavo contro Martina Trevisan.

