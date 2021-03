Fantastica affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Guadalajara. La tennista marchigiana si è qualificata per i quarti di finale sul cemento messicano, dopo aver sconfitto con un doppio 7-5 l’argentina Nadia Podoroska, numero 45 del mondo e prima testa di serie. Una partita davvero ben giocata dall’azzurra, che ha saputo recuperare un break di svantaggio in entrambi i set, riuscendo anche ad annullare undici delle quattordici palle break concesse.

Cocciaretto molto soddisfatta a fine partita: “Ho giocato un tennis aggressivo ed il mio obiettivo era quello di giocare vicina al campo e fare il mio gioco per impedire a lei di comandare. Anche se si tratta certamente di una vittoria importante, comunque è soltanto una partita in più, che mi consente di fare esperienza e di capire come affrontare un altro tipo di avversaria”.

Nel primo set Podoroska si porta avanti di un break prima sul 2-1 e poi sul 3-2. Il settimo game è un momento chiave dell’incontro, perchè Cocciaretto annulla ben sei palle break all’argentina e nel gioco successivo riesce a piazzare il controbreak del 4-4. Il set sembra scivolare via verso il tie-break ed invece l’azzurra gioca un perfetto dodicesimo game in risposta e chiude sul 7-5.

Come accaduto nel primo set Podoroska scappa subito sul 3-2, ma il controbreak di Cocciaretto è immediato. Si arriva nel finale di set e ancora una volta l’azzurra vince un prezioso game al servizio, annullando due palle break all’argentina e portandosi sul 6-5. Nel dodicesimo gioco Cocciarretto ottiene il break decisivo, vincendo ancora per 7-5.

Nei quarti di finale l’azzurra affronterà l’americana Lauren Davis, numero 83 del mondo, che ha superato con un doppio 6-2 la montenegrina Danka Kovinic. Grazie al successo odierno Cocciaretto ha già migliorato il suo best ranking, portandosi a ridosso delle prime 120 del mondo (ora è numero 121).

