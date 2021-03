Si ferma in semifinale l’avventura nel WTA di Guadalajara (Messico) di Elisabetta Cocciaretto , infatti, dalla canadese Eugenie Bouchard (n.144 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-6 (2) in 1 ora e 46 minuti di partita, qualificandosi per la Finale dove se la vedrà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.71 del mondo) uscita vittoriosa dal confronto con la n.50 WTA Marie Bouzkova per 6-3 7-6 (3). Una partita decisa dalla differente velocità di palla tra le due giocatrici che ha sorriso a Bouchard. . L’azzurra è stata sconfitta , infatti, dalla canadese(n.144 del ranking) con il punteggio diin 1 ora e 46 minuti di partita, qualificandosi per la Finale dove se la vedrà contro la spagnola(n.71 del mondo) uscita vittoriosa dal confronto con la n.50 WTAper 6-3 7-6 (3). Una partita decisa dalla differente velocità di palla tra le due giocatrici che ha sorriso a Bouchard. Resta però la bontà del percorso di Cocciaretto che mai si era spinta così in avanti in tornei del circuito maggiore.

Nel primo set, dopo due game di studio, Bouchard prende il largo. Approfittando di una resa al servizio poco efficiente dell’italiana, la canadese aggredisce in risposta e mette in serie i propri punti. Arrivano così i break del terzo e del settimo gioco che portano a un 6-2 che non ammette repliche. Decisiva in negativo la percentuale di punti raccolti con la seconda in battuta da Elisabetta (appena il 33% contro il 100% della nordamericana).

Nel secondo set l’azzurra eleva il livello del proprio gioco e si prende qualche rischio in più, ma sull’hard messicano la palla della rivale è più pesante. Dopo che entrambe hanno le loro chance “break” nel secondo e nel terzo game, Cocciaretto è costretta a cedere il turno in battuta nel quinto ai vantaggi. Il carattere, però, non è una dote che fa difetto alla nostra portacolori ed ecco che il contro-break si materializza nel decimo gioco, dopo averlo sfiorato nel sesto. Si decide tutto al tie-break: Bouchard è semplicemente perfetta e per la nativa di Ancona c’è poco da fare (7-2). La canadese archivia la pratica, totalizzando 2 ace e raccogliendo il 77% dei punti con la prima di servizio e il 58% con la seconda. Importante anche il dato dei punti vinti in risposta alla seconda in battuta di Cocciaretto, ovvero il 65%.

