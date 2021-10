Sarà una sfida inedita e generazionale la finale dell'edizione femminile 2021 di Indian Wells. La 32enne Victoria Azarenka, già vincitrice del torneo del deserto californiano nel 2012 (contro Maria Sharapova) e nel 2016 (contro Serena Williams), se la vedrà con la 23enne Paula Badosa Gibert, alla sua prima apparizione nell'atto conclusivo di un 1000. Le due tenniste hanno battuto rispettivamente la lettone Jelena Ostapenko in rimonta al terzo set e la tunisina Ons Jabeur con un doppio 6-3. La finale è in programma domenica alle 22 (ora italiana).

Azarenka torna a giocare una finale dopo un anno, da quando lo scorso ottobre ad Ostrava perse il derby bielorusso contro Sabalenka. Sul campo 1 Ostapenko parte bene, dominando da fondo campo e portandosi 6-3 2-0 in 40 minuti. Da lì il blackout: la lettone viene rimontata con un parziale di 6 giochi a 1. Si va al terzo dove Azarenka sfrutta gli errori dell'avversaria sul 5-5, serve per il match, annulla tre chances di Ostapenko di allungare al tie-break e chiude 7-5 dopo quasi 2 ore e mezza.

Nell'altra semifinale, continua la straordinaria avventura di Paula Badosa che raggiunge la sua seconda finale in carriera dopo il titolo vinto a Belgrado a maggio e rimane in corsa per le Wta Finals. Un netto 6-3 6-3 alla tunisina Ons Jabeur che con la vittoria nei quarti di finale aveva celebrato l’ingresso nella top10 WTA , traguardo storico per un’atleta proveniente dal mondo arabo. Una partita nella quale entrambe le giocatrici hanno avuto svariate occasioni di break, con la spagnola che ha annullato 9 delle 10 occasioni concesse, mentre Jabeur ha offerto ben quindici palle break all’avversaria, salvandone, però, solo undici.