Finisce al terzo turno l'avventura della campionessa uscente di Indian Wells, Bianca Andreescu. La canadese cade sotto i colpi di Anett Kontaveit, che esulta dopo quasi due ore col punteggio di 7-6(5) 6-3. Troppi passaggi a vuoto (compresi 5 doppi falli a fronte di un solo ace) per la vincitrice degli US Open 2019, che si era trovata avanti di un break in entrambi in set, salvo subire il ritorno dell'avversaria. Andreescu incappa nella prima sconfitta della carriera in questo torneo, mentre Kontaveit si guadagna con merito gli ottavi di finale, dove affronterà una tra Karolina Pliskova e la brasiliana Haddad Maia.

Andreescu in scioltezza contro Minnen: gli highlights in 180''

Avanza anche la finalista del 2019, Angelique Kerber. Partenza bruciante della tedesca contro Daria Kasatkina: la campionessa Slam vince tre game tosti, sale 3-0 e porta a casa agevolmente il primo set. Nel secondo c'è la reazione veemente della russa, che restituisce il favore in un amen: triplo e rapido break, per chiudere il parziale sul 6-1. Nel terzo c'è più equilibrio e dopo il valzer di break iniziale è ancora Kerber a prendere il largo, stavolta definitivamente. Finisce 6-2 1-6 6-4 per la tedesca, che troverà una tra Zidansek e Tomljanovic.

Kerber in forma: il suo passante taglia le gambe a Fernandez

