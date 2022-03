Arriva una brutta notizia per l’Italia del tennis in vista dell’attesissimo torneo combined di Indian Wells, previsto a partire da mercoledì 9 fino a domenica 20 marzo sui campi in cemento outdoor della California. Camila Giorgi, n° 1 del tennis azzurro al femminile, si è infatti cancellata dall’entry-list del tabellone principale della rassegna statunitense. Al momento non sono ancora noti i motivi della sua assenza, che potrebbero essere legati ad eventuali problemi fisici o ad una semplice scelta di programmazione dei suoi impegni agonistici. La giocatrice marchigiana, dopo un buon percorso agli Australian Open 2022 (fermato dalla padrona di casa e futura vincitrice del torneo Ashleigh Barty al terzo turno), ha collezionato tre sconfitte di seguito al primo turno nella stagione europea indoor.

In seguito al forfait di Giorgi, la giapponese Naomi Osaka (n.80 WTA) è stata ripescata entrando automaticamente nel main draw del 1000 di Indian Wells.

