La prima grande notizia da Indian Wells, per i colori del tennis italiano, arriva dal circuito femminile. Jasmine Paolini ha infatti trovato la prima vittoria della carriera contro una giocatrice Top 10, eliminando addirittura la tennista con il ranking WTA più alto rimasta nel torneo: Aryna Sabalenka.

La tennista toscana si è imposta in rimonta per 2-6 6-3 6-3, sfruttando una giocata davvero disastrosa della Sabalenka, troppo incline ai gratuiti nonostante la buona partenza e il set di vantaggio.

Paolini di contro ha mostrato tutte le sue armi migliori: degli splendidi rovesci incrociati, un’eccezionale fase difensiva. E questo è bastato alla lunga per disinnescare una Sabalenka invece troppo incline alla pallata a tutte: per lo più fuori dal campo o in mezzo alla rete.

Jasmine Paolini prende e porta a casa, regalandosi fin qui il successo più prestigioso della carriera – dal punto di vista dello scalpo per il valore dell’avversaria – e confermando un terzo turno che in questo torneo aveva già trovato nella scorsa stagione. Una crescita, quella di Jasmine, ormai costante da parecchio tempo: l’azzurra ha sfondato la Top50 e proprio con questo risultato potrebbe anche ritoccare il suo best ranking di n°44 della classifica WTA; al terzo turno sfiderà la vincente del match Golubic-Putintseva.

Il tabellone femminile di Indian Wells invece resta scoperto in termine di Top3. Prima i forfait di Barty e Krejcikova, adesso il ko della Sabalenka. Nessuna delle prime 3 al mondo insomma sarà protagonista nel deserto della bassa California. Toccherà alle altre.

