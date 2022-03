Continua la marcia di Iga Swiatek che, dopo il titolo conquistato a Doha del mese scorso, si conferma ad altissimi livelli vincendo anche Indian Wells. Nel torneo californiano ha eliminato Kalinina, Tauson, Kerber, Keys e Halep, lasciando sul piatto solo tre set, prima di battere la greca Sakkari, numero 6 del mondo, con un netto 6-4; 6-1. Due ace e l'80% di efficienza in risposta sulla seconda della greca, questi alcuni dei numeri della Swiatek che grazie a questo successo farà un ulteriore passettino in avanti. Dal numero 4 del mondo, la polacca sarà la numero 2 alle spalle di Ashleigh Barty. Quando ci sarà il sorpasso?

Primo set non ottimale per entrambe al servizio e, fino al quarto game, l'una regala il break all'altra. La polacca riesce a prendersi un piccolo margine sul 4-2, ma c'è la risposta della Sakkari che fa 4-4. C'è però la svolta e, con un gioco più aggressivo, la Swiatek riesce a portare a casa il set al terzo set point.

Nel secondo set, invece, si neutralizza la combattività della Sakkari che, per quanto non riuscisse ad efficace al servizio, era molto attiva in risposta. Questa volta non c'è proprio partita: perde il servizio al quarto game e da quel momento è fuga per la Swiatek che gioca quasi senza opposizione. Al sesto game la polacca si prende un altro break e chiude con relativa velocità e semplicità in 36 minuti.

Iga Swiatek sprona Shiffrin: "Mi hai ispirato, resti grande"

