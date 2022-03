Dopo il successo di Fognini contro Andujar , anche nel tabellone femminile l'Italia trova subito una vittoria. Tocca a, numero 46 del ranking, che si è imposta senza difficoltà sulla britannicache arrivava in tabellone dopo aver eliminato Sara Errani durante le qualificazioni. Buona prestazione per la toscana che vince in 1h21' col punteggio di 6-3; 6-2. 80% di prime di servizio tenute in campo, dalle quali ha trovato il 60% dei punti. 64% di efficacia in risposta alla seconda di servizio della rivale. Queste alcune delle statistiche chiave per la Paolini che, però, affronterà al secondo turno la, numero 3 del mondo e testa di serie numero 2. Non proprio il massimo.