Si è da poco conclusa la terza giornata del WTA 1000 di Indian Wells. Sul cemento statunitense si sono giocati oggi i primi sedicesimi di finale e le sorprese non sono di certo mancate.

Fatica più del previstola polacca Iga Swiatek, che è costretta ad andare al terzo set per avere la meglio sull’ucraina Anhelina Kalinina per 5-7 6-0 6-1. Passano il turno anche Emma Raducanu, vittoriosa contro la francese Caroline Garcia per 6-1 3-6 6-1, la tedesca Angelique Kerber, costretta agli straordinari prima di chiudere per 6-2 5-7 6-4 contro la cinese Qinwen Zheng, e la statunitense Cori Gauff, uscita vittoriosa dal match contro Claire Liu per 6-1 7-6.

Superano il turno con fatica la russa Daria Kasatkina, che sconfigge la statunitense Katie Volynets per 6-4 4-6 7-5, la rumena Simona Halep, che ha la meglio sull’australiana Ekatererina Alexandrova per 6-2 4-6 6-2, e la statunitense Madison Keys, vittoriosa per 6-4 3-6 6-1 contro la giapponese Misaki Doi, mentre escono a sorpresa la ceca Karolina Pliskova (testa di serie n.7) superata dalla montenegrina Danka Kovinic per 2-6 7-5 6-4, e la spagnola Garbine Muguruza (n.8 del seeding), battuta dalla statunitense Alison Riske per 0-6 6-3 6-1.

Eliminazione anche per la testa di serie n.12, l’ucrainaElina Svitolina, sconfitta dalla britannica Harriet Dart per 2-6 6-3 6-3, e per la n.19 del seeding, la slovena Tamara Zidansek, superata dalla croata Petra Martic per 7-5 7-6. Tra le altre partite ci sono da sottolineare la vittoria dell’estone Kaia Kanepi contro la svizzera Belinda Bencic (testa di serie n.22) per 6-4 6-3 e il successo della rumena Sorana-Mihaela Cirstea contro l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-4 7-5.

WTA INDIAN WELLS 11 MARZO

A. Kalinskaya (RUS) – A. Cornet (FRA) (33) 6-4 0-6 6-2

S. Cirstea (ROU) (26) – A. Tomljanovic (AUS) 6-4 7-5

S. Halep (ROU) (24) – E. Alexandrova (RUS) 6-2 4-6 6-2

C. Gauff (USA) (16) – C. Liu (USA) 6-1 7-6

E. Raducanu (GBR) (11) – C. Garcia (FRA) 6-1 3-6 6-1

P. Martic (CRO) – T. Zidansek (SLO) (19) 7-5 7-6

L. Samsonova (RUS) (28) – A. Li (USA) 4-6 6-4 6-3

D. Kovinic (MNE) – K. Pliskova (CZE) (7) 2-6 7-5 6-4

I. Swiatek (POL) (3) – A. Kalinina (UKR) 5-7 6-0 6-1

C. Tauson (DEN) (29) – B. Haddad Maia (BRA) 6-4 6-3

D. Kastkina (RUS) (23) – K. Volynets (WC) 6-4 4-6 7-5

A. Kerber (GER) (15) – Q. Zheng (CHN) 6-2 5-7 6-4

H. Dart (GBR) – E. Svitolina (UKR) (12) 2-6 6-3 6-3

K. Kanepi (EST) – B. Bencic (SUI) (22) 6-4 6-3

M. Keys (USA) (25) – M. Doi (JPN) 6-4 3-6 6-1

A. Riske (USA) – G. Muguruza (ESP) (8) 0-6 6-3 6-1

